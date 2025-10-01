リビングデザインセンターOZONEにて、「グリーンインフラ」と「微生物多様性」の視点から、建築における真のウェルビーイングについて考察するセミナーが2025年10月18日(土)に開催されます。自然と共存する建築デザインを手がける建築家の末光弘和氏と、微生物との共生による都市づくりを追求する伊藤光平氏を講師に迎え、植物と微生物が次世代の都市・建築空間にもたらす可能性を探ります。サステナブルな未来の空間づくりに関す