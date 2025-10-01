犬猫の往診を専門とする『ただみ動物病院』が、2025年10月4日(土)の「世界動物の日」に開院1周年を迎えます。これに先立ち、夜間救急往診の経験をもとに在宅医療を本格始動し、救急対応とあわせた“ハイブリッド型”獣医療として2025年9月27日(土)にリニューアルしました。ご自宅での診療を通じ、動物とご家族が「もしもの時」に安心できる体制を整えます。 犬猫の往診専門『ただみ動物病院』リニューアル 夜間救