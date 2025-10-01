韓国南部の釜山を訪れている石破総理は李在明大統領と会談し、今後も日韓関係を安定的に発展させていくことで一致しました。退陣を控える石破総理が李大統領との首脳会談で強調したのは、双方の首脳が互いの国を行き来する「シャトル外交」を次の政権でも定着させることの重要性でした。石破総理「日本と韓国が他のどの国よりも緊密に連携し頻繁に交流をし、そして毎回毎回シャトル外交の成果が出るような、そのようなことをこれか