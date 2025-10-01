アメリカのトランプ大統領は、連邦政府が医薬品の直販サイトを開設し、薬を割引価格で販売すると発表しました。トランプ大統領「これは価格の割引であり、時にはそれ以上のものです。これらの薬は州政府が運営するウェブサイトで購入ができます」トランプ大統領は9月30日、医薬品直販サイト「TrumpRx」を開設し、政府が承認した割引価格で薬を患者に販売すると発表しました。ウェブサイトの開設は来年の早い時期を予定していて、対