地元の楠本が6月1日以来の実戦復帰だ。その岐阜では初日1着と好発進したが、2日目に当日欠場。そこから長く欠場となった。「指定練習中に落車しちゃって左肘を骨折した。今はもう大丈夫。練習の感じはケガ前よりもいいくらい」。レース勘を除けば不安はなさそうだ。直近4カ月は7月以降の成績のため0点に。「0点ですが頑張ります！」と誓った。【2R】楠本がいきなり奮闘。＜6＞から＜1＞＜2＞＜3＞＜7＞の2、3着。【9R】