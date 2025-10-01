元宝塚歌劇団月組トップ娘役で俳優の愛希れいか（３４）が３０日、東京・東京建物ブリリアホールで行われた、俳優・柚希礼音とＷキャストの主演ミュージカル「マタ・ハリ」（１０月１〜１４日。大阪公演あり）の初日前囲み会見に出席した。２０１８年に初演、２１年に再演し、今回が再々演で、愛希は２１年からの参加。当時はコロナ渦で公演が一部中止になるなど不本意な面もあった。それだけに愛希は「できることは全て稽古