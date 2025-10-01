ムード歌謡グループ・純烈が最新アルバム「純烈魂２」（１１月１９日発売）でシンガー・ソングライターの南こうせつ（７６）とコラボしたことが３０日、分かった。南が作曲した新曲「今夜どうするの」が収録される。レコード会社の担当ディレクターが同じという縁もあり、南から「純烈に曲を書きたい」とアプローチ。２〜３年前から熱望していたという南は「今まで彼らが歌っていないもので、しかも時代を感じるものが作りた