札幌市中央区で、2025年9月30日午後8時20分ごろ、クマのような動物の目撃情報がありました。目撃情報があったのは、札幌市中央区南28条西13丁目付近です。午後8時50分ごろ、目撃者から「茂みからガサゴソ音がして黒いクマのようなものを見た」と通報がありました。警察によりますと、自転車で南から北方向へ走行していた人が目撃し、家に帰ってから通報したということです。クマのような動物は茂み付近にいて、山の方へ入っていっ