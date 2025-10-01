札幌市南区で2025年9月30日午後3時40分ごろ、クマのような動物が目撃されました。目撃情報があったのは、札幌市南区藤野5条6丁目付近です。警察によりますと、午後5時40分ごろに「子どもがクマのようなものを見た」と保護者から連絡を受けた区役所が通報しました。目撃されたクマのような動物は1頭で茂みの中にいたということですが、付近には中学校や住宅がある場所でした。これまでにクマの痕跡は見つかっていませんが、市は10月