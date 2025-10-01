中国では建国記念日にあたる「国慶節」に伴う大型連休がきょうから始まります。のべ23億人以上が移動すると予測されています。中国ではきょうから8日まで、「国慶節」に伴う大型連休を迎えます。中国政府は連休中にのべ23億6000万人が移動すると予測。今年は祝日と重なり、休みが例年より1日長いことから、海外旅行の予約は去年の2倍以上となっています。中国では抗日戦争勝利80年に合わせて、日中戦争を題材にした映画が相次いで