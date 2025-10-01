アメリカのヘグセス国防長官は世界各地に配属されているアメリカ軍幹部を集めた緊急会議を開き、兵士の体力や身だしなみなどについて厳格な基準を設けることを表明しました。アメリカヘグセス国防長官「髭を剃れ、髪を整えろ、体を鍛えろ、制服を正しく着用せよ、時間通りに出勤せよ、一生懸命働け」ヘグセス国防長官は9月30日、ワシントン近郊の海兵隊基地で、世界各地から集められたアメリカ軍幹部に向けて演説し、軍には厳格