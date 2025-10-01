【シカゴ＝平沢祐】米大リーグ機構は３０日、９月の月間最優秀選手（ＭＶＰ）を発表し、ナ・リーグの投手部門でドジャースの山本が選ばれた。今年３、４月に続いて２度目の受賞。山本は九回二死まで無安打投球を続けた６日のオリオールズ戦など、４試合に先発して１勝０敗、防御率０・６７だった。