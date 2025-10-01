シンガー・ソングライターの米津玄師（34）の「IRISOUT」がオリコン週間ストリーミングランキングで2週連続1位となることが30日、確定した。1週間のサブスクリプション（定額聴き放題）の再生回数は3219万9000回。世界的人気の韓国グループ「BTS」が2021年6月に「Butter」でマークした3113万回を超え、史上最多記録を打ち立てた。「IRIS…」はアニメ映画「チェンソーマンレゼ篇」の主題歌。同作は、配給の東宝が最終興行収