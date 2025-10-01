シンガー・ソングライター米津玄師（34）の「IRIS OUT」と、宇多田ヒカルとのデュエットソング「JANE DOE」が、最新10／6付「オリコン週間デジタルランキング」を独占した。ともに劇場版「チェンソーマンレゼ篇」関連楽曲となる。同作主題歌の「IRIS OUT」は、最新「オリコン週間ストリーミングランキング」において、オリコン史上最高週間再生数3219・9万回を記録し1位を獲得。21年にBTSの「Butter」が記録した3113万回を超えた