ドジャースは３０日（日本時間１日）にレッズとのワイルドカードシリーズのロースター（出場登録選手）２６人を発表した。大谷翔平投手（３１）、第２戦に先発する山本由伸投手（２７）に加え、レギュラーシーズン終盤に救援で２試合に登板した佐々木朗希投手（２３）も名を連ねた。右手を亀裂骨折したウィル・スミス捕手（３０）も滑り込んだ。キム・ヘソン内野手（金慧成＝７２６）も登録された。救援陣では不安の残るタナー