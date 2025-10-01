ファッションブランド「ayanoguchiaya」は、2025年10月7日(火)から19日(日)まで、東京・代官山のSISON GALLERyにて12回目となる新作コレクション展“Bloom Echo”を開催します。アーティスト・吉野マオ氏との二度目のコラボレーションが実現し、彼女の絵画作品をテキスタイルに映したコレクションが発表されます。ブランドの新たな発表形式を模索する、自由で開かれた展示会です。 ayanoguchiaya 12th Collection “Bloom Ech