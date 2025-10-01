総合家電メーカーのハイセンスジャパンは、大容量(洗濯12kg／乾燥6kg)かつ薄型コンパクトなドラム式洗濯乾燥機「HWF-D120XL-W」を、2025年10月上旬に発売します。国内のR＆Dセンターが“日本基準”で開発し、日本の住環境にフィットするよう配慮した、日本のお客様のための製品です。購入時に重視される「本体サイズ」「洗濯・乾燥容量」「乾燥の仕上がり」「使い勝手」に重点を置いて開発された、コンパクトで便利な一台です。