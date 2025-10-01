音声コミュニケーションアプリ「ｂｕｚ（バズ）」の新機能「クロちゃん音声フィルター」が１日、リリースされた。ユーザーの音声をＡＩが変換。安田大サーカスのクロちゃんの特徴的なハイトーンボイスと、独特の言い回しで再生する機能だ。「○○だしん」のおなじみのフレーズも含まれる。クロちゃんは「自分の個性が一番の長所として使えるのが、すごくうれしいなと思います」と笑顔。「（キャラが渋滞気味なので）ｂｕｚさ