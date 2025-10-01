「PowerA(パワーエー)」より、任天堂株式会社のNintendo Switch 2 対応のコントローラー2種、ケース、保護フィルムの計4商品が、2025年11月7日より順次発売されます。コントローラーには、滑らかで高精度な操作を可能にする先進的な機能「ホールエフェクトセンサー」を搭載。新しいゲーム体験をサポートする、任天堂公式ライセンス商品です。 PowerA(パワーエー) Nintendo Switch 2 対応コントローラー＆アクセサリー &#