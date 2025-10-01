米大リーグのポストシーズン（ＰＳ）が、３０日（日本時間１０月１日）からスタートする。２年連続ワールドシリーズ（ＷＳ）制覇を狙うドジャース・大谷翔平投手（３１）は、２戦先勝のワイルドカードシリーズ（ＷＣＳ）でレッズと本拠地で対戦する。今季のカード別成績では打率１割台と苦戦してきたが、昨季本塁打を打ったＰＳ初戦から、チームを勢いづかせる打撃が期待される。１日（同２日）の第２戦には山本由伸投手（２７）