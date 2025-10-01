阪神・渡辺諒内野手（３０）が来季の戦力構想から外れていることが３０日、分かった。東海大甲府から１３年ドラフト１位で日本ハムに入団し、１９年に１３２試合の出場で打率２割６分２厘、１１本塁打、５８打点。２２年オフにトレードで阪神に移籍し、今季は出場２２試合で打率１割５分８厘だった。内野の複数ポジションを守るユーティリティー性に加え、打撃では直球に強く「直球破壊王子」の異名を持つ。現役続行を強く希望