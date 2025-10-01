米津玄師「IRIS OUT」（アイリス アウト）と、米津玄師、宇多田ヒカル名義「JANE DOE」（ジェーン ドウ）による、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』（9月19日より公開）関連楽曲が、最新10月6日付「オリコン週間デジタルランキング」を独占した。【動画】米津玄師「IRIS OUT」MV同作主題歌である米津玄師「IRIS OUT」は、10月1日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」において、前週9月29日付に続き2週連続で1位