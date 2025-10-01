ちゃんみなの「SAD SONG」が、10月1日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数1億回を突破した。【動画】累積再生数1億回を突破したちゃんみな「SAD SONG」週間再生数は243.8万回（2,437,642回）を記録。累積再生数は1億20.1万回（100,200,856回）となり、自身通算7作目の累積再生数1億回突破作品【※】となった。本作は、2019年8月7日に配信開始。2025年5月16日にちゃんみなとBMSG × ちゃんみな