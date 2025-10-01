Mrs. GREEN APPLEの「breakfast」が、10月1日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数1億回を突破した。【動画】再生数1億を記録したMrs. GREEN APPLE「breakfast」週間再生数は323.7万回（3,236,749回）で28位にランクイン。累積再生数は1億323.6万回（103,235,546回）となり、1億回突破は自身通算28作目となる。これでMrs. GREEN APPLEは、歴代単独1位の「アーティスト別1億回再生突破作品数」記