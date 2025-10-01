Number_i『No.II』が、初週DL数2万4684DLを記録し、10月1日発表の最新「オリコン週間デジタルアルバムランキング」1位に初登場。同ランキングにおいて、自身通算5作目の1位となった【※1】。【写真】いい笑顔！仲睦まじい様子を見せたNumber_i初週DL数2万4684DLは、前作の『GOD_i [EP]』に次ぐ初週DL数今年度2位【※2】を記録。「週間デジタルアルバムランキング」の今年度初週DL数記録は、Number_iが1位と2位を独占【※3】し