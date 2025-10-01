Mrs. GREEN APPLEの「クスシキ」が、10月1日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数2億回を突破した。【動画】今年4月に配信、ミセス「クスシキ」週間再生数は451.3万回（4,513,356回）で10位にランクイン。累積再生数は2億392.8万回（203,927,530回）となった。2025年4月14日付の同ランキング初登場から登場26週で累積再生数2億回を突破。登場19週で累積再生数2億回を突破した「ライラック」に