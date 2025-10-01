お笑いコンビ、南海キャンディーズ山里亮太（48）が、AGAオンライン診療サービス「レバクリ」の新CMに出演することが1日、発表された。同日から順次オンエアされる新テレビCM「レバクバク現る」篇に出演。オフ感のあるパジャマ姿で生え際への不安を吐露するところから始まり、新キャラクター・レバクバクとの出会いでAGA（男性型脱毛症）オンライン診療サービス「レバクリ」を受け入れていく様子を演じた。山里は撮影を振り返り、