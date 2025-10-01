南海キャンディーズの山里亮太（48）が、AGAオンライン診療サービス「レバクリ」の新CMに出演する。髪の生え際の危機に気付いた山里を、キャラクター「レバクバク」が解決に導く姿が描かれる。CMストーリーにちなみ「受け入れられるようになったこと」について、山里は近所の子どもとのエピソードを告白。「ゲームをする機会があるんですよ。向こうが小学生とかなんですけど、ガチで勝つんですよ。それは大人としてどうなのって奥