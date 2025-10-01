アメリカ政府がパレスチナ自治区ガザでの戦闘の終結に向けた包括的な計画を発表したことを受けて、フランスのマクロン大統領は「この計画に従う以外の選択肢はない」として、イスラム組織ハマスに人質を解放するよう求めました。フランスのマクロン大統領は自身のXで、「ガザでの戦争を終わらせ、すべての人質を解放するために尽力していることを称賛する」とコメントし、アメリカのトランプ政権が発表した包括的な計画を歓迎しま