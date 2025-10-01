ＮＹ時間の終盤に入って、ドル円の下げは一服しているものの、買い戻す気配もなく、１４７円台での推移となっている。きょうの下げで２００日線を下放れる展開が見られており、２１日線も下抜けている。米政府機関閉鎖のリスクがドル安と円高を招き、ドル円は二重の逆風にさらされている。 トランプ大統領も言及していたが、米政府機関は閉鎖に入る可能性が高まっている。短期で終わるのか、それとも長期化するかは未知数だ