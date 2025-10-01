[9.30 欧州CLリーグフェーズ第2節](スタッド ヴェロドローム)※28:00開始<出場メンバー>[マルセイユ]先発GK 1 ヘロニモ・ルジDF 21 ナイフ・アゲルドDF 28 バンジャマン・パバールDF 32 ファクンド・メディナDF 33 エメルソン・パルミエリMF 10 メイソン・グリーンウッドMF 14 イゴール・パイシャオンMF 17 マット・オライリーMF 18 アーサー・フェルメーレンMF 26 ビラル・ナジアFW 97 ピエール・エメリク・オーバメヤン控