ドジャースの山本由伸投手（27）が今季2度目となる9月のナ・リーグの月間最優秀投手（MVP）に選出された。9月は5試合に登板し、わずか1勝（0敗）ながらも34回を投げて自責点3の防御率0.79、44奪三振でクオリティースタート4度という圧巻のピッチングだった。月間投手MVPに選ばれるのは3、4月の初受賞以来2度目となった。なお、3、4月の成績は6試合に登板して3勝2敗、両リーグトップの防御率1・06で抜群の安定感が評価されて