茨城県が誇る豊富な農林水産物を広く発信する食のイベント『茨城をたべよう収穫祭〜食の宝庫グルメセレクション〜』が、2025年10月4日(土)・5日(日)の2日間、駒沢オリンピック公園で開催されます。ミシュラン掲載の名店による限定グルメや、県内で人気のクラフトビール、人気アニメの声優・キャストによるトークショーなど、見どころ満載のイベントです。入場は無料で、食欲の秋に茨城の魅力を心ゆくまで堪能できます。 茨城