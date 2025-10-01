“理想に出会える”美容医療の専門メディア「Art+（アートプラス）」が、20〜40代の女性360人を対象に「毎月の美容代」についての調査を実施しました。現代女性が美容にいくら使い、何にお金をかけ、何を我慢しているのか、リアルな実態が明らかになりました。多くの女性が美容にもっとお金をかけたいと考えている一方で、限られた予算の中で工夫している様子がうかがえる調査結果です。 Art+（アートプラス）「毎月の美容代