丼チェーン「伝説のすた丼屋」「名物すた丼の店」は、2025年10月1日(水)よりグランドメニューの改定を全国の店舗にて実施します。人気の「油そば」が2玉まで麺増量無料になるほか、トッピングの種類が倍増するなど、食べ応えと選べる楽しさがさらに向上します。創業以来受け継がれてきた「旨いものを腹いっぱい食べて頑張ってほしい」という想いを形にした新メニューです。 伝説のすた丼屋 2025年10月1日グランドメニュー改定