ソフトバンクの武田翔太投手（32）が来季戦力構想から外れていることが9月30日、分かった。15、16年に2年連続で2桁勝利をマークするなど活躍したが、昨年4月に右肘の手術を受け、今季まで2年連続で1軍登板なし。今季が4年契約の最終年だった。現役続行を希望し、模索していくとみられる。また球団は同日に又吉克樹投手（34）に来季の契約を結ばないことを通知したと発表。来季のリーグ3連覇へ向け血の入れ替えを進めていく。キ