ドジャースの佐々木朗希投手（23）が、30日（日本時間1日）に行われるレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）の登録メンバーに入った。試合前に登録メンバー26人が発表され、佐々木が名を連ねた。佐々木は24日（同25日）のダイヤモンドバックス戦でリリーフとしてメジャー初登板し、1回を無安打無失点に抑え、初ホールドをマーク。中1日で迎えた26日（同27日）、敵地でのマリナーズ戦でメジャー2度目のリリーフ登板では、