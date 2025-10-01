きょうのポンド円は戻り売りが強まっており、１９８円台に下落。先週の２００円台は維持できず、逆に２１日線を下放れる展開が見られている。円高の動きがポンド円を圧迫しており、日銀の早期利上げ観測の台頭や、米政府機関閉鎖へのリスク回避の円買いなども指摘されているようだ。 本日は第２四半期の英ＧＤＰ確報値が公表されていたが、前期比０．３％と第１四半期の０．６％からは減速していた。それでも上半期のＧＤＰ