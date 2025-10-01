NY株式30日（NY時間14:01）（日本時間03:01） ダウ平均46186.81（-129.26-0.28%） ナスダック22526.92（-64.23-0.28%） CME日経平均先物44860（大証終比：-130-0.29%） 欧州株式30日終値 英FT100 9350.43（+50.59+0.54%） 独DAX 23880.72（+135.66+0.57%） 仏CAC40 7895.94（+15.07+0.19%） 米国債利回り 2年債 3.598（-0.022） 10年債 4.133（-0.006） 30年債 4.717