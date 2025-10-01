東急エージェンシーは、屋外や交通広告などのデジタルサイネージに最適な広告を配信するサービス「T-Track」において、京王エージェンシーが管理するメディアとの相互連携を2025年9月25日より開始しました。これにより、これまでの東急線沿線などに加え、新たに京王線・井の頭線の車両内ビジョンや渋谷の大型ビジョンでも、見る人に合わせた広告配信がスタートします。私たちの身近な場所で、より興味深い広告に出会う機会が増える