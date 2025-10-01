西武バス株式会社と学校法人駿河台大学は、駿河台大学駅伝部へのスポンサー契約を締結し、2025年9月24日に調印式を執り行いました。西武バスが外部のスポーツ団体とスポンサー契約を締結するのは、今回が初めてとなります。今回の契約により、今後も相互に協力し、地域社会への貢献とスポーツ活動の活性化や人材育成に寄与していくとしています。 西武バス 駿河台大学駅伝部とスポンサー契約を締結  駿河台大学駅伝