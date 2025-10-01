一般社団法人障害者就労支援ネットワークP＆Pは、障がいのある作り手が一羽一羽心を込めて折った「折り鶴ピアス」を、2025年10月1日より成田空港第2ターミナルの免税店「Fa-So-La TAX FREE AKIHABARA」にて数量限定で販売を開始します。障害福祉の現場から生まれた商品が、国際空港の制限区域内にある免税店で単独販売されるのは日本で初めての試みです。観光という“人が動く機会”を通じて、障がいのある方々が国際的に活躍でき