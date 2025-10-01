富山県でサプリメントの開発・製造を行う協和薬品株式会社は、横浜赤レンガ倉庫で開催されているドイツビールの祭典『横浜オクトーバーフェスト2025』にて、アルコール対策サプリ『宴ざんまい』の無料配布を実施しています。2025年9月26日(金)から10月13日(月・祝)までの開催期間中、主に金・土・日曜日に来場者へ向けてサプリメントが配られます。ビール好きが集まるイベントで、お酒を飲む機会が多い方におすすめの商品を試せる