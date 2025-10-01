THORシリーズを日本代理店として展開する株式会社ディテールは、人気シリーズ「THOR STACKING SHELF CONTAINER」に新色の「ホワイト」と「ミッドグレー」を追加し、2025年10月1日より販売を開始します。既存のブラック、ライトグレー、オリーブに加えて、暮らしにより馴染みやすいカラーが追加され、さらに幅広いシーンで活用できるようになります。 ディテール THOR STACKING SHELF CONTAINER 新色「ホワイト」「ミッドグレ