自民党総裁選の立候補者5人は、きのう（30日）党が主催する政策討論会に臨み、少子化問題などをめぐり論戦を交わしました。総裁選に立候補している5人は、きのう（30日）夜、党本部で開かれた政策討論会で、少子化問題や解決策などをめぐり持論を展開しました。小林鷹之 元経済安保担当大臣「賃金、雇用、そこをしっかりとしなきゃいけないので、経済を底上げして成長させて、所得を上げていくということこそが、この少子化に