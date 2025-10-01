◆米大リーグワイルドカードシリーズ第１戦ドジャース―レッズ（３０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースは３０日（日本時間１０月１日）、ワイルドカードシリーズ（ＷＣＳ）第１戦の本拠地・レッズ戦を前に、出場登録メンバー２６人を発表した。大谷翔平投手（３１）、山本由伸投手（２７）は順調に名を連ね、佐々木朗希投手（２３）も入った。地区シリーズに進出した場合、メンバーの入れ