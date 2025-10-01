NY株式30日（NY時間13:04）（日本時間02:04） ダウ平均46194.93（-121.14-0.26%） ナスダック22535.91（-55.24-0.24%） CME日経平均先物44860（大証終比：-130-0.29%） 欧州株式30日終値 英FT100 9350.43（+50.59+0.54%） 独DAX 23880.72（+135.66+0.57%） 仏CAC40 7895.94（+15.07+0.19%） 米国債利回り 2年債 3.594（-0.027） 10年債 4.125（-0.014） 30年債 4.706