きょうもユーロドルは買い戻しが優勢となる中、１．１７ドル台半ばまで上昇。本日の２１日線が１．１７３５ドル付近に来ているが、その水準を回復する展開。ユーロドルは専らドルの動きに左右されているが、本日も米政府機関の閉鎖へのリスクからドル安が優勢となっており、ユーロドルを押し上げている。一方、ユーロ円は一時１７３．４０円付近まで下落。２１日線付近まで下落しており、明日以降の動き