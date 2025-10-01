ウェブブラウザ「Google Chrome」の最新安定版であるバージョン141がリリースされました。ウェブアプリが複雑化していく一方で、アクセシビリティの向上が求められていることに対応するため、新たにARIA Notify APIが導入されました。このAPIは、従来のARIAライブリージョンを補完するもので、より信頼性と利便性の高いアクセシビリティを提供します。Chrome 141  |  Release notes  |  Chrome for Developers