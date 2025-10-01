陽吉グループが、日頃の愛顧への感謝を込めて「社長と焼き肉食べませんか？」キャンペーンを開催します。2025年9月26日より応募受付を開始しており、当選すると社長の吉山 亨氏と高級焼肉店「叙々苑游玄亭」で食事を共にできるというユニークな企画です。食事代はすべて吉山社長が負担し、ビジネスや人生について語り合える特別な機会が提供されます。 陽吉グループ「社長と焼き肉食べませんか？」キャンペーン 事